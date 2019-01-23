РИАМО - 23 янв. В среду вечером загруженность столичных оценивается в семь баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сложно проехать по улицам в центре города: по Новому Арбату, Валовой улице, Москворецкой набережной, Тверскому бульвару. Крупные пробки также по всему Садовому кольцу. Затруднено движение и на Третьем транспортном кольце, на Кутузовском проспекте, Ленинском проспекте, на Каширском шоссе.

Кроме того, плотные заторы наблюдаются на севере внутренней и внешней стороны МКАД, на юго-западе, на востоке магистрали.

По прогнозу сервиса, в 20:00 дорожная ситуация будет оцениваться в шесть баллов, в 21:00 – в три балла.