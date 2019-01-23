РИАМО - 23 янв. В Московской области в текущем году запланировано провести работы по благоустройству 15 парков, с 2019 по 2024 год планируется благоустроить 75 парков региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«Всего в Подмосковье 92 парка культуры и отдыха. В 2019 году запланировано благоустроить 15 парков. С 2019 по 2024 год в планах министерства 75 ПКиО (парк культуры и отдыха – ред.)», – говорится в сообщении.

В рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» в 2018 году проведены работы по созданию трех новых парков: ПКиО Опалиха и Губайловский ПКиО в городском округе Красногорск; Пестовский ПКиО в городском округе Балашиха. В 17 парках завершены первый и второй этапы благоустройства.

В регионе всего было благоустроено 20 парков культуры и отдыха на сумму более 1,2 миллиона рублей в 16 муниципальных образованиях Московской области. В 2018 году посещаемость парков выросла в разы, самые заметные достижения 2018 года – «Ивановские пруды» в Красногорске, «Фабричный пруд» в Реутове, Городской парк в Шаховской и Парк Пехорка в Балашихе.

Кроме того, в прошлом году был поддержан новый подход в проведении смотра-конкурса «Парки Подмосковья». Так, премия «Лучший парк культуры и отдыха» теперь подразумевает приз в 25 миллионов рублей, ранее было 14 миллионов. Увеличились призовые фонды и других премий: «Лучшая концепция развития парка культуры и отдыха», «За лучший проект «Танцевальная площадка». Несколько премий исключили.

Объем финансовых средств бюджета Московской области на 2018 год в рамках госпрограммы составил 190 миллионов рублей на 19 ПКиО. В текущем году министерство благоустройства Московской области предложило совершенно новый подход к благоустройству парков региона.

«Мы должны не просто открыть парк или благоустроить территорию, а дальше развивать его. Мы в первую очередь должны думать, как максимально стимулировать приход частных инвесторов в такие проекты. Главной оценкой нашей работы в парках будет являться удовлетворенность жителей», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он также поручил провести опрос жителей, что, по их мнению, обязательно должно быть в парках.

В 2019 году для получения субсидии из областного бюджета на благоустройство парка обязательным критерием становится разработка концепции развития всей территории парка, согласование ее с министерством благоустройства и обсуждение с жителями. Начиная с этого года также обязательным должно быть положительное заключение Госэкспертизы.

«Парки должны стать магнитами для жителей», – заключил Хайкин.