РИАМО - 23 янв. Специалисты Главгосстройнадзора Подмосковья проверили ход реконструкции лечебного корпуса в городе Видное в Ленинском районе, работы планируется завершить в начале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Объект расположен на улице Школьная. В рамках реконструкции осуществляется демонтаж существующего двухэтажного здания, где ранее располагались прачечная, общежитие и котельная.

«Проектом предусмотрено строительство трехэтажного лечебно-административного корпуса с приемно-карантинным отделением. Площадь нового объекта составит 1375 квадратных метров», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Приемно-карантинное отделение рассчитано на 52 человека и предназначено для размещения детей в возрасте до 3 лет.

На прилегающей территории будут обустроены площадки для отдыха, детская игровая зона, место для парковки автомобилей. Также специалисты выполнят благоустройство и озеленение территории.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству железобетонных конструкций подвала. Строительство медучреждения планируется завершить в первом квартале 2020 года», – отметил Гарибян.