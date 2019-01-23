РИАМО – 23 янв. Столичный омбудсмен Татьяна Потяева намерена запросить сведения по итогам медицинского обследования нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина, сидящего в СИЗО № 2 «Бутырка», передает ТАСС.

Ранее глава УФСИН по Москве Сергей Мороз поручил провести комплексное обследование ноги Кокорина и по итогам принять необходимые медицинские меры.

«Решение принято в связи с жалобами спортсмена на боль в колене. До помещения в СИЗО футболист перенес операцию на ноге. К концу недели мы обратимся в СИЗО. Сегодня, наверно, его осмотрит врач, примет какие-то меры. И, думаю, где-то к пятнице (25 января – ред.) мы попросим дать нам информацию», – сказала Потяева.

В отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также хавбека «Краснодара» Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по факту конфликтов с их участием. Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Ранее Тверской суд столицы продлил арест спортсменам до 8 февраля 2019 года. Защита обжаловала постановление суда, однако Мосгорсуд жалобы адвокатов не удовлетворил. Новый год спортсмены встретили в СИЗО. Санкция только статьи «Хулиганство» предполагает до семи лет заключения.