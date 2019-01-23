РИАМО - 23 янв. Летом 2019 года крупнейшая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA откроет первый полноформатный магазин в границах Москвы, сообщает в среду ТАСС.

Магазин площадью 7,7 тысячи квадратных метров расположится в столичном торговом центре «Авиапарк».

«Мы начали активно развивать систему многоканальных продаж, запустив онлайн-магазин IKEA и открыв семь дизайн-студий в городах России. Открытие первого магазина IKEA в черте города – следующий шаг в этом направлении», – сказал генеральный директор сети в России Понтус Эрнтелл.

Так, в новом магазине будут представлены все товары IKEA.

Кроме того, Москва станет одной из первых мировых столиц, где торговая сеть откроет крупный магазин в черте города.

Ранее в компании сообщали, что продолжать развивать в РФ малый формат магазинов в виде дизайн-студий. Точки ритейлера в таких форматах уже есть в пределах Москвы: в 2017 году шведский ритейлер открыл точки продаж в формате дизайн-студий в «Авиапарке» и в жилом комплексе «Life-Ботанический сад». В планах также открыть еще одну студию в «Афимолле».

Летом прошлого года заместитель генерального директора IKEA в России Герхард Моритц сообщил, что компания рассматривает возможность открыть полноформатный магазин внутри МКАД. При этом IKEA отказалась от планов постройки гипермаркета на Каширском шоссе.