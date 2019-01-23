РИАМО – 23 янв. Система переработки снега, внедренная «Мосводоканалом», благоприятно воздействует на экологию столицы, сообщается на сайте компании.

«Значительный вклад в процесс утилизации снега внесли 35 стационарных снегосплавных пункта АО «Мосводоканал» (ССП) общей проектной производительностью 139,3 тысячи кубометров в сутки. Под системой переработки снега, впервые в мире внедренной «Мосводоканалом» в столице, подразумевается обеспечение технологического процесса таяния снежной массы за счет тепла сточных вод, текущим по канализационным коллекторам», – говорится в сообщении.

Самосвалы ссыпают снег в камеры, установленные на канализационных каналах, в которых температура сточных вод даже зимой не опускается ниже 14-16 градусов. Технологический цикл плавления снежной массы является полностью замкнутым, это благоприятно воздействует на экологию города.

«Образующиеся талые воды отводятся в систему городской канализации и далее попадают на очистные сооружения «Мосводоканала», где проходят полный цикл механической и биологической очистки», – подчеркивается в сообщении.

Созданная разветвленная сеть позволяет утилизировать основную массу снега, собираемого с территории города. Прием снега от дорожных организаций осуществляется круглосуточно, вне зависимости от выходных и праздничных дней, в штатном режиме с использованием системы автоматизированного учета завозимого снега.

С помощью систем видеонаблюдения, установленных на ССП, оператор осуществляет контроль за состоянием проводимых работ по приему снега в текущий момент времени, а также получает информацию о загруженности снегосплавов в течение суток. На всех снегосплавах «Мосводоканала» установлена система автоматического учета приема снежной массы.

Полученный «Мосводоканалом» более чем за 16 лет опыт масштабной эксплуатации снегосплавных пунктов показал обоснованность принятой концепции размещения, конструирования и организации работ по утилизации снега в крупном мегаполисе.

С начала зимы в столице на снегосплавных пунктах утилизировали порядка 13 миллионов кубометров снега.