© Михаил Дурасов
Общероссийский фестиваль «Первозданная Россия», на котором представлены фотографии дикой природы из всех уголков нашей страны, в шестой раз проходит в ЦДХ с 18 января по 17 февраля 2019 года. Посетители выставки в этом году смогут увидеть рекордное число фотографий и вдохновиться на путешествия по России.
© Михаил Дурасов
«Первозданная Россия» — это крупнейшая в Европе выставка фотографий первозданной природы.
«Это та Россия, которую, конечно же, должен знать и любить каждый гражданин нашей страны», — сказал глава оргкомитета фестиваля, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на торжественной церемонии открытия.
© Михаил Дурасов
Одна из целей фестиваля — формирование благоприятного образа России для развития внутреннего туризма и отдыха, ведь уникальная природа нашей страны является одним из основных факторов, привлекающих туристов со всего мира.
© Михаил Дурасов
Русское географическое общество традиционно представляет на фестивале выставку финалистов фотоконкурса «Самая красивая страна». В рамках Дня РГО на фестивале выступят известные путешественники.
По словам почетного президента Русского географического общества Владимира Котлякова, главная задача фестиваля — увидеть, понять, познать и полюбить Россию.
© Михаил Дурасов
Также на церемонии открытия «Первозданной России» вручили призы победителям четвертого национального конкурса «Фотоловушка-2018». Победа досталась заповеднику «Черные Земли» в Калмыкии. Видеоролик «Остров розовых пеликанов», снятый с помощью фотоловушки, набрал наибольшее количество голосов пользователей. Главный приз – антибраконьерский комплекс – вручили представителям заказника.
На фото: Константин Косачев и гендиректор проекта «Лесной Мониторинг» Елена Серебрякова поздравляют победителей.
© Михаил Дурасов
Также награду получил нацпарк «Земля Леопарда» за фото «Черный гриф — самая крупная птица России» в номинации «Птицы» и за видео «Тигры-подростки на вершине горы» в номинации «Кошачьи». Победу в номинации «Другие животные» одержал национальный парк «Югыд ва» (Коми).
© Михаил Дурасов
В течение всей работы фестиваля самые интересные видеоролики будут демонстрироваться на экранах ЦДХ. Кадры из жизни животных в дикой природе всегда вызывают живой интерес у посетителей фестиваля.
© Михаил Дурасов
В этом году на фестивале представлена экспозиция Ассоциации охраны дикой природы Китая. 100 уникальных фоторабот 49 авторов расскажут о жизни редчайших видов диких животных, обитающих на территории Китая, познакомят с яркой и экзотической природой Поднебесной.
© Михаил Дурасов
В рамках фестиваля в ЦДХ состоялось открытие выставки фотографий природы Китая и круглый стол «Россия – Китай: сохраним природу вместе».
© Михаил Дурасов
Посетители смогут поделиться своими впечатлениями от выставки, публикуя фото в соцсетях с хэштегом #ПервозданнаяРоссия2019.
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