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Общероссийский фестиваль «Первозданная Россия», на котором представлены фотографии дикой природы из всех уголков нашей страны, в шестой раз проходит в ЦДХ с 18 января по 17 февраля 2019 года. Посетители выставки в этом году смогут увидеть рекордное число фотографий и вдохновиться на путешествия по России.