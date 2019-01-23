РИАМО - 23 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в IV заседании попечительского совета МГУ имени Ломоносова, которое прошло в преддверии Дня российского студенчества, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Мероприятие прошло под руководством президента РФ Владимира Путина, возглавляющего попечительский совет.

«Прежде всего, хотел бы поблагодарить за значимую поддержку, которую вы оказываете ведущему вузу страны. Важнейшая задача – укреплять научный, преподавательский состав, привлекать действительно выдающихся исследователей – как российских, так и зарубежных, – обладающих знаниями и компетенциями в перспективных, только формирующихся областях, развивать программы академического обмена с другими вузами и университетами», — сказал Путин, открывая заседание.

Он добавил, что сегодня научные команды университета играют заметную роль в передовых международных проектах, вносят весомый вклад в развитие современной астрономии и космологии. Путин подчеркнул, что «научный, образовательный потенциал университета нужно эффективнее использовать для подготовки специалистов высочайшего уровня, способных решать задачи национального развития в госуправлении, в экономике, в социальной сфере, для прорыва по тем направлениям, которые определяют новую технологическую эпоху».

«Хочу сказать слова благодарности, приятно, что мы имеем возможность сотрудничать, входить в попечительский совет. Такое партнерство делает сильнее наше среднее и высшее образование. У нас достаточно тесное и результативное сотрудничество с МГУ и со всей командой, которую возглавляет Виктор Антонович Садовничий. В ряде средних школ организованы университетские классы, очень тесная интеграция с гимназией Примакова, преподаватели МГУ доводят до ребят последние методики изучения точных наук», — сказал по итогам совещания Воробьев.

Он добавил, что везде, где есть участие МГУ, высокий результат - и при ЕГЭ, и при поступлении в ведущие вузы страны. Преподаватели и специалисты МГУ помогают осваивать новые специальности в ЦМИТах - это техника, информатика, программирование.

«Совместно с МГУ мы начинаем проект в рамках «Вернадского». Интеграция Московского госуниверситета в наши педагогические университеты для нас тоже очень важна», — заключил Воробьев.