РИАМО - 23 янв. Четвертый Зимний велопарад в Москве не смогут провести, так как организаторы не смогут выполнить требования столичного департамента транспорта о предоставлении большегрузной техники для перекрытия дорог, говорится в сообщении организатора мероприятия Let's bike it!.

«Мы сделали все возможное, чтобы согласовать и провести 3 февраля любимый многими зимний велопарад. Провести на достойном уровне, с возможностью безопасного участия людей всех возрастов. Сегодня комиссия по перекрытиям департамента транспорта почти дала нужное согласование, но выдвинула требование предоставить большегрузную технику для перекрытия дорог», – поясняется в сообщении.

Организаторы отмечают, что выполнить данное требование за 1,5 недели до мероприятия не представляется возможным. И напоминают, что в августе прошлого года та же самая комиссия по перекрытиям департамента транспорта Москвы решила, что 30 тысяч участников Ночного велопарада могут поехать по Новому Арбату не только без выгородки большегрузами, но и с летящими навстречу автомобилями.

В сообщении отмечается, что уже запущен процесс согласования большого Московского Велопарада на Садовом кольце в Единый день велопарадов 26 мая.

«В воскресенье, 3 февраля, мы планируем собраться на дружескую зимнюю велопрогулку, если хотите – присоединяйтесь. Детали опубликуем ближе к следующей неделе», – заключается в материале.

Проект Let’s bike it! является инициатором велопарадов, которые проводятся в столице на спонсорские средства с 2012 года. С 2014 года эти мероприятия начал поддерживать столичный Дептранс.

В ноябре прошлого года в столице разгорелся скандал вокруг Московского велопарада. Его многолетние организаторы из проекта Let’s bike it! выступили с петицией против планов столичного департамента транспорта проводить велопарад самостоятельно на бюджетные средства. В поддержку своей позиции проект опубликовал на сайте change.org петицию на имя мэра Москвы Сергея Собянина.