РИАМО – 23 янв. Могилу художника Роберта Фалька, расположенную на Калитниковском кладбище, взяли под охрану государства и признали выявленным объектом культурного наследия, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Памятник расположен по адресу: Большой Калитниковский проезд, владение 11 (Калитниковское кладбище, участок №20).

«Роберт Рафаилович Фальк (1886‒1958) был классиком отечественной живописи ХХ века, состоял в объединении художников «Бубновый валет», являлся крупным представителем русского авангарда», – отмечается в сообщении.

По словам главы департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова, главную роль в принятии этого монумента сыграла историко-мемориальная ценность объекта.

«Роберт Рафаилович внес существенный вклад в развитие отечественной и мировой культуры, а многие его произведения хранятся в крупных музеях России и Европы и экспонируются на международных выставках. Кроме того, памятник является элементом целостного комплекса Калитниковского кладбища», – дополнил Емельянов.

На могиле художника установлены бетонный цветник и надгробная доска с информацией о захоронении, размещенная в конце ХХ века.

Наиболее известные картины Фалька ‒ «Московский дворик», «Церковь Ильи Обыденного», «Крым», «Строительство Дворца Советов», портрет В.Б. Шкловского.

Емельянов подчеркнул, что захоронение в будущем могут включить в реестр объектов культурного наследия.

«Для этого оно должно пройти историко-культурную экспертизу. До вынесения решения памятник находится под охраной государства. Его запрещено сносить, а любые ремонтные и реставрационные работы нужно проводить по согласованию с департаментом культурного наследия и под контролем специалистов ведомства. Помимо этого, нельзя нарушать исторический облик», – заключил он.