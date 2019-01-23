РИАМО - 23 янв. Земельный участок в Северном Измайлове освободили от незаконного металлического строения и пристройки, которые примыкали к зданию гаража в Щелковском проезде, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции Москвы по недвижимости.

Незаконные сооружения находились по адресу: Щелковский проезд, владение 7, строение 1.

«Факт нарушения установлен Госинспекцией по недвижимости в ходе проведения контрольно-инспекционных мероприятий по обращению жителей на портал «Наш город». Объекты размещены с нарушениями, разрешения на их возведение не выдавались», — говорится в сообщении.

Незаконные строения снесли, отмечается в материале.