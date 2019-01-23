РИАМО - 23 янв. Получение статуса участника инновационного кластера Москвы будет упрощенным и безбарьерным для компаний, принцип формирования вхождения в кластер основан на максимально упрощенном способе с минимумом документов для участников, сообщил в ходе круглого стола руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

В Москве в среду проходит круглый стол по вопросу создания инновационного кластера города.

«Мы, конечно, с точки зрения кластера видим здесь десятки тысяч компаний-участников кластера, поэтому исходили из того, что вход в кластер и присвоение статуса участника должны быть очень легкими, безбарьерными, то есть максимально не затрагивать сами компании», - сказал Фурсин.

По его словам, принцип формирования вхождения в кластер основан на максимальной упрощенном способе с минимумом документов для участников.

«Создается не только кластер. Здесь будет специализированная организация, которая должна обеспечивать работу, функционирование инновационного кластера. Кроме того, дается несколько поручений, которые связаны в первую очередь с правовым регулированием отдельных вопросов, связанных с созданием кластера. Это и статус кластера, и статус участников, порядок включения участников в такой кластер», - добавил Фурсин.

Инновационный кластер Москвы - это проект правительства Москвы, направленный на повышение эффективности взаимодействия участников инновационного процесса в столице.

Идею создания инновационного кластера озвучил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в апреле 2018 года.

Кластер построен на межотраслевом принципе и объединит всю существующую инновационную инфраструктуру, кадровый и производственный потенциал города в единую систему. Цель инновационного кластера - формирование в Москве благоприятных условий для развития инновационных компаний, производящих высокотехнологичную и экспортно-ориентированную продукцию. Кластер будет способствовать внедрению нового подхода к административной поддержке бизнеса в городе, налаживанию межотраслевых связей, стимулированию стартапов и коммерциализации научных разработок.

В Москве действуют свыше 20 тысяч объектов инновационной экосистемы, включая 719 организаций, ведущих исследования и разработки, 15,7 тысячи IT-компаний, 7,2 тысячи высокотехнологичных производственных предприятий, почти 300 малых инновационных предприятий и прочие объекты инновационной инфраструктуры.