РИАМО - 23 янв. На территории оптово-распределительного центра в новой Москве выявили более 450 килограммов сыров, запрещенных к ввозу в Россию, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«Двадцать второго января управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям совместно с Московской областной таможней в рамках межведомственного взаимодействия проведена проверка на территории оптово-распределительного центра «Фуд Сити» (Москва, поселение Сосенское, Калужское шоссе, дом 10)», – говорится в сообщении.

В результате проверки обнаружены сыры, запрещенные к ввозу на территорию России, из Италии, Германии, Финляндии, Литвы, Польши, Украины, Нидерландов, Испании, Франции, Дании. Общий вес продукции – более 456 килограммов.

Молочная продукция изъята из оборота. В период с 22 по 23 января ее уничтожат термическим способом, путем сжигания в специализированной печи на технической площадке.