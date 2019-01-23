РИАМО - 23 янв. На Большой Тульской улице на юге столицы легковой автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину с двумя детьми, их госпитализировали, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы управления ГИБДД по Москве.

«На Большой Тульской в районе дома 54 легковой автомобиль сбил мать с двумя малолетним детьми, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина не пострадала, детей с незначительными травмами госпитализировали», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.