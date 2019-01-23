РИАМО - 23 янв. Автоматизированная котельная появится в селе Остафьево в новой Москве, общая площадь постройки составит около 1 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Котельная будет в первую очередь обеспечивать теплом строящийся жилой комплекс в Остафьеве. Планировочные и архитектурные решения подчинены функциональности – над основным зданием будут возвышаться две трубы для отвода дыма от котлов. Как ранее отметил мэр Сергей Собянин, энергетическая система столицы должна работать бесперебойно круглогодично. Для этого мы продолжаем развивать соответствующую инфраструктуру», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Одноэтажное здание котельной будет отделано в лаконичном стиле сэндвич-панелями белого и бежевого цветов. Применение ленточного остекления в сочетании с простыми формами панелей позволяют визуально разделить объем на несколько частей и придать выразительность фасаду. Все внутренние помещения будут отвечать повышенным нормам пожаробезопасности, защищены от коррозии.

Территорию вокруг здания облагородят, организуют подъезды, парковки для сотрудников, разобьют газоны.

Проектировщик и заказчик — ООО «СР-ГРУПП».