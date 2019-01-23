РИАМО - 23 янв. Местные и региональные власти в Подмосковье, а также «Мособлгаз» договорились проводить взаимное оперативное информирование об авариях и регламентных работах в жилфонде на уровне своих диспетчерских и дежурных служб, сообщается на сайте областной Госжилинспекции.

В центральном офисе Госжилинспекции Московской области состоялось рабочее совещание по вопросам обеспечения безопасной эксплуатации внутриквартирного газового оборудования. В совещании, кроме представителей Госжилинспекции, приняли участие заместитель министра энергетики Московской области Дмитрий Айрапетянц, заместитель генерального директора - главный инженер АО «Мособлгаз» Владимир Иваньков, представители регионального министерства ЖКХ.

«Отдельное внимание уделили координации взаимодействия между едиными диспетчерскими службами органов местного самоуправления, аварийных служб АО «Мособлгаз» с дежурными службами центральных исполнительных органов государственной власти Московской области. Принято решение об оперативном взаимном информировании о проведении регламентных работ, происшедших авариях и чрезвычайных ситуациях в многоквартирных домах Московской области», - говорится в сообщении.

Также на совещании согласовывали список и очередность проверок газифицированных многоквартирных домов, сверили адресный список лицевых счетов абонентов и специализированных организаций, производящих техническое обслуживание газового оборудования, находящихся в Реестре уведомлений.

«С учетом последних ЧП в регионах России, связанных со взрывами газа и гибелью людей, на уровне нашего региона мы должны приложить максимум усилий, чтобы обеспечить безопасность проживания людей в своих домах. Напомню, в Подмосковье чуть более 40,5 тысяч газифицированных МКД, это более 75% от их общей численности (54 тысячи МКД), при этом на долю УК приходится 89% домов. В Московской области 100% управляющих организаций заключили договоры на обслуживание внутридомового газового оборудования, наша задача сделать так, чтобы и все жители Подмосковья заключили договоры на обслуживание этого оборудования со специализированными организациями», - сказал руководитель областной Госжилинспекции Вадим Соков.