РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 янв. В подмосковном Подольске приступили к строительству надземного пешеходного перехода через Старосимферопольское шоссе, завершить работы планируется в III квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В надзорное ведомство поступило извещение о начале строительства надземного пешеходного перехода на 45 километре Старосимферопольского шоссе в городском округе Подольск.

«Ожидаемая интенсивность пешеходного движения на строящемся переходе составит около 600 человек в час в оба направления. Переход обеспечит связь между ЖК «Весенний», ЖК «Бородино» и Кутузовским районом», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Он добавил, что для доступности пешеходного перехода для маломобильных групп населения, внутри опор башенного типа планируется установка вертикальных подъемных платформ.

Проектом также предусматривается устройство четырех шумозащитных экранов, двух остановочных пунктов общественного наземного транспорта и устройство тротуаров. Заказчиком выступает Главное контрольное управление Московской области «Дирекция дорожного строительства».

«Согласно утвержденному проекту, длина пролетного строения составит 46,6 метров, габарит прохода – 3 метра. Плановое завершение строительства – III квартал текущего года (2019 – ред.)», – заключил Гарибян.