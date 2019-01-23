РИАМО - 23 янв. В подмосковном Чехове возбуждено два уголовных дела по фактам получения взяток сотрудниками местного ОМВД, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, начальник отделения по борьбе с организованной преступностью УР ОМВД по городу Чехов в декабре 2018 года получил от местного коммерсанта взятку в размере 90 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности за хулиганские действия и уничтожение видеозаписей, зафиксировавших преступные действия», – говорится в сообщении.

Второе уголовное дело возбуждено в отношении старшего инспектора ОВД, который в конце ноября 2018 года получил взятку в размере 200 тысяч рублей от местного предпринимателя за общее покровительство.

«Проведены обыски по местам жительства и в служебных кабинетах указанных сотрудников полиции, а также их руководства с целью проверки на причастность к совершению аналогичных преступлений», – говорится в материале.

После завершения обысков и других следственных действий, подозреваемые будут доставлены к следователю на допрос.

Ранее СМИ сообщали, что главу полиции подмосковного Чехова Андрея Большакова и четверых его подчиненных задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и улик.

По данным ГУ МВД по Московской области, в отношении полицейских в настоящий момент идет служебная проверка, по результатам которой они будут уволены из ОВД и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. К строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, будут привлечены их непосредственные руководители.