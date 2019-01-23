РИАМО – 23 янв. Роспотребнадзор подтвердил безвредность противогололедных реагентов, используемых в Москве, передает в среду Федеральное агентство новостей.

«Когда говорят о том, что реагенты якобы приводят к обострению хронических заболеваний – статистика этого не показывает, этого на самом деле нет», – сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что используемые в столице реагенты проверялись не раз, на них есть все документы. Информации о том, что в столице используется другие реагенты, не поступала.

Кроме того, Попова добавила, что специалисты Роспотребнадзора готовы изучить имеющиеся какие-либо факты о негативном влиянии реагентов на здоровье россиян.

Москвичи vs реагенты: вредны ли противогололедные средства на самом деле>>