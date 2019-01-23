РИАМО - 23 янв. Храмовый комплекс в честь Собора московских святых на улице Костромская возвели рядом со старинной церковью в честь преподобного Сергия Радонежского, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин отметил, что на текущий момент завершены работы внутри храма, до конца августа планируется организовать удобный подъезд транспорта и пешеходные дорожки, а также провести меры по озеленению прилегающей территории.

«Работы по строительству храмового комплекса в честь Собора московских святых проинспектировал депутат Госдумы, советник мэра Москвы Сергея Собянина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин, курирующий программу по строительству православных храмов в Москве. Он рассказал о том, что все работы проводились исключительно на добровольные пожертвования прихожан, поскольку крупного благотворителя у храма не было», – говорится в сообщении.

Храм возводился по индивидуальному проекту заслуженного архитектора России Виктора Захарова, строительство заняло почти 12 лет и продолжалось с 2003 по 2015 год.

«В процессе работы специалисты использовали новейшие передовые строительные технологии, также была разработана уникальная облицовка для фасадов», – добавляется в материале.

Ресин рассказал, что внутри храма смонтированы светильники и паникадило, установлены подсвечники. Ведется монтаж и наполнение самого большого в столице резного золоченого иконостаса.

«Храмовый комплекс уникален по своей красоте, он похож на белоснежный сказочный дворец с голубыми крышами, общая площадь составляет 3640 квадратных метров, рассчитан храм на 650 прихожан. Он станет архитектурной доминантой общественного пространства района Бибирево», – подчеркивается в сообщении.

Строительство храма ведется в рамках городской программы «200 храмов». Ее цель – объединение верующих жителей района и внесение инициативы по строительству храма шаговой доступности в районе.

«Благодаря «Программе-200» в столице возводятся различные по своей архитектуре храмы. Для сбора средств создан благотворительный фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются мэр Москвы и патриарх Московский и всея Руси», – напоминается в материале.