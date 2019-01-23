РИАМО - 23 янв. В 20 ветеринарных клиниках Московской области в марте 2019 года появится система электронной очереди, пилотный проект уже запустили в клинике в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Эта услуга значительно упростит жизнь владельцев домашних животных. Теперь, чтобы получить ветеринарную помощь для питомцев нужно просто прийти в клинику, обратиться к администратору, получить талон с номером и ожидать приглашения на прием к специалисту», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Продвижение очереди отображается на информационном табло. Когда подойдет очередь, специалист клиники пригласит по голосовой связи в нужный кабинет. По окончании приема владелец питомца может дать оценку качеству работы сотрудников клиники.

Пилотный проект уже запустили в ветеринарной клинике в подмосковных Мытищах.

«К середине марта подобная электронная очередь будет установлена в 20 ветеринарных клиниках Подмосковья», – уточнил Разин.

Он подчеркнул, что электронные услуги становятся все более востребованными в самых разных сферах жизни. Этот принцип взаимодействия между различными службами и посетителями позволяет значительно сэкономить время, а услуги оказываются быстрее.