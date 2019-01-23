РИАМО - 23 янв. Павла Шаповалова, который обвиняется в угоне самолета, совершавшего рейс Сургут – Москва, заключили под стражу, по его месту жительства провели обыски, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Во время полета на рейсе «Аэрофлота» Сургут – Москва 22 января 41-летний Шаповалов пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс. При этом пассажир угрожал, что у него при себе имеется оружие. После этого командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в Ханты-Мансийске. При досмотре подозреваемого и самолета взрывчатых веществ и оружия не обнаружено. Шаповалову предъявили обвинение в угоне воздушного судна.

«Следователями допрошены члены экипажа, все совершеннолетние пассажиры рейса, а также родственники и знакомые Шаповалова. Проведены обыски по его месту жительства. По ходатайству следствия Шаповалову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Медицинская экспертиза показала, что мужчина в момент инцидента не находился под воздействием алкоголя или наркотиков. Однако с учетом его неадекватного поведения обвиняемому назначили психолого-психиатрическую экспертизу.