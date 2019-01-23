РИАМО – 23 янв. На фестивале орхидей в столичном «Аптекарском огороде» созрела папайя, дерево с 10-15 экзотическими плодами можно увидеть в Викторной оранжерее, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

Папайя растет рядом с сахарным тростником, кардамоном, имбирем и салаккой.

«Возраст плодоносящего экземпляра – 4 года. Всего в коллекции «Аптекарского огорода» – три папайи. Деревья можно увидеть не только в Викторной, но и в главной Пальмовой оранжерее с тысячами орхидей», – отмечается в материале.

Весной 2017 года в саду срубили огромную бесплодную папайю с мужскими цветками, чтобы посадить на ее место экземпляр, который даст плоды.

«Папайя – небольшое дерево высотой до 10 метров со множеством ветвей. Родина растения – юг Мексики, север Южной Америки и Центральная Америка. Мировые лидеры производства – Индия, Бразилия, Индонезия, Нигерия, Мексика. Цветки папайи примечательны сладким ароматом», – добавляется в сообщении.

Зрелый плод папайи – мягкий и имеет оттенок от желтого до янтарного. Длина – до 45 сантиметров. Папайя богата витамином С. Обычно ее едят свежей, без кожуры и без семян. Незрелую папайю можно добавлять в блюда: карри, салаты, рагу.

Черные семечки в папайе тоже можно есть – они очень острые и пряные, так что их можно перемолоть и использовать вместо черного перца. В некоторых регионах Азии листья папайи едят как шпинат.

Также в тропиках сада плодоносит какао. Чтобы ощутить вкус тропиков по максимуму, нужно хотя бы раз в жизни посетить один из многочисленных Тропических концертов. Ближайшие – 25 и 26 января.

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