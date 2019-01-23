РИАМО – 23 янв. Поликлинику, рассчитанную на 100 посещений в смену, возведут в Ленинском районе, в медицинском учреждении граждан будут принимать хирург, отоларинголог, офтальмолог и другие специалисты, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Поликлиника откроется на первом этаже дома №3 на территории ЖК «Зеленые аллеи». По словам начальника Главгосстройнадзора Артура Гарибяна, сейчас на объекте ведутся работы по устройству внутреннего оборудования системы вентиляции.

«В настоящее время жители города, который активно растет и развивается, чувствуют нехватку государственных медучреждений. И мы решаем это проблему, первую очередь, за счет развития сети медицинских учреждений. Люди должны получать качественную и доступную медицинскую помощь рядом с домом, не тратя времени на дорогу и ожидание в очереди. Впереди нас ждет вторая важная задача – привлечение специалистов», – заявил глава района Валерий Венцаль.

В 2018 году в Ленинский район по программе выделения служебного жилья для специалистов медицинских учреждений было привлечено 18 педиатров и 18 терапевтов.