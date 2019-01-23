РИАМО - 23 янв. Пешеход, который погиб от полученных травм в результате наезда автобуса, мог оступиться, обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы «Мосгортранса».

«Сегодня около 14:10 на проезжей части в районе дома 16 по Южнопортовой улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса 736-го маршрута и пешехода. По предварительным данным, мужчина оступился и упал под автобус. В результате несчастного случая он получил травмы, несовместимые с жизнью», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

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