РИАМО - 23 янв. В грядущие выходные в Московском регионе отступят аномальные морозы, атмосферное давление резко упадет, пойдет снег – до конца текущей недели в столице может выпасть 20% от месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве три ближайшие ночи останутся такими же холодными с температурой минус 17–20 градусов, в Подмосковье – минус 17–22 градуса, местами – до минус 27 градусов; в дневное время – минус 10–15 градусов, – это на 5–6 градусов ниже нормы. В четверг местами пройдет слабый снег, в пятницу без осадков. Атмосферное давление вырастет до 755 миллиметров ртутного столба», – говорится в сообщении.

В выходные погода испортится. 26 января усилится восточный ветер, будет облачно, пойдет снег, ожидаются метели. 27 января ветер начнет стихать, снегопады к вечеру ослабнут, температура повысится до минус 10–8 градусов, что в рамках нормы.

«Метеопатам может осложнить жизнь падение атмосферного давления, которое за выходные снизится на 20 миллиметров и в воскресенье составит 735 миллиметров ртутного столба, что на 10–12 единиц ниже обычных для Москвы значений», – добавляется в сообщении.

По расчетам, в столице может выпасть 8–10 миллиметров осадков (20% от месячной нормы).