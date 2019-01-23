РИАМО - 23 янв. Президент РФ Владимир Путин посетил Московский государственный университет имени Ломоносова в преддверии Дня российского студенчества, он встретился с учащимися вуза, которые представили ему проекты цифрового студенческого культурно-образовательного центра, сообщается на сайте администрации президента страны.

«В преддверии Дня российского студенчества Владимир Путин посетил историческое здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова на Моховой улице в Москве», – говорится в сообщении.

Учащиеся вуза представили президенту проекты цифрового студенческого культурно-образовательного центра и Всероссийского студенческого театрального фестиваля, а также рассказали о работе школьной научной лаборатории «ЛАНАТ», нацеленной на вовлечение талантливой молодежи в исследовательскую деятельность.

Также президент принял участие в заседании попечительского совета МГУ, на котором он сообщил, что «важнейшая задача сегодня – укреплять научный, преподавательский состав, привлекать действительно выдающихся исследователей – как российских, так и зарубежных».

На заседании под председательством Путина обсуждались промежуточные итоги реализации программы развития вуза, дальнейшие шаги по повышению конкурентоспособности университета, участие МГУ в передовых научных исследованиях.

«Высокий авторитет Московского университета, качество его фундаментального образования – как по естественно-научным, так и по гуманитарным дисциплинам – признаны во всем мире. Безусловно это результат работы многих поколений выдающихся преподавателей и исследователей, создавших здесь уникальные научные школы», – отметил Путин.

Он также подчеркнул, что в университете накоплены серьезные результаты в медико-биологических и химических исследованиях. Неслучайно именно в структуре МГУ начинает свою работу и Национальная антидопинговая лаборатория.

«Сегодня нужны сквозные образовательные и научные программы, более активное развитие междисциплинарного подхода, в том числе на стыке гуманитарных и точных наук», – добавил президент.

Он уточнил, что сегодня, в том числе, нужны открытия, разработки, готовые продукты в тех областях, которые являются приоритетными для страны, включая искусственный интеллект, кадры, которые способны создавать такие прорывные решения.

Президент также считает, что МГУ сыграет значимую роль в реализации программы генетических исследований. Работа здесь будет вестись по вопросам биобезопасности, медицины, фармацевтики, микробиологии, сельского хозяйства.