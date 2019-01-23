РИАМО - 23 янв. Во всех отделениях «Почты России» появилась возможность оформить и оплатить отправление онлайн, ранее пилотный проект проводился по всей стране, в 2018 году только в Московском регионе его удобство оценили свыше 103 тысяч клиентов, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Онлайн-оформление посылок разработано «Почтой России» для клиентов, которые привыкли планировать свое время. Это современный формат сервиса, который позволяет россиянам получать наиболее востребованные почтовые услуги там и тогда, когда им это удобно», – сказал заместитель генерального директора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.

Теперь компания расширила возможность сдачи без очереди отправлений, оформленных и оплаченных онлайн, на все отделения почтовой связи. Отправка таких посылок занимает несколько секунд.

Пилотный проект проводился в центрах выдачи и приема посылок по всей стране, пользователи услуг почтовой связи оформили более 200 тысяч предоплаченных посылок. В 2018 году удобство этого сервиса оценили свыше 103 тысяч клиентов из Москвы и Подмосковья.

«Для сдачи почтового отправления без очереди его необходимо заранее оформить и оплатить онлайн на официальном сайте «Почты России». Затем клиенту нужно упаковать посылку, распечатать и наклеить бланк, на котором уже указан номер для отслеживания, и в течение 72 часов отнести в любое почтовое отделение», – уточняется в материале.

Посылки, оформленные на портале, будут приняты сразу же, вне зависимости от числа клиентов в зале – нужно просто передать посылку оператору. После обработки отправления сотрудником «Почты России», на электронный адрес клиента, оставленный при регистрации на сайте, поступит письмо с уведомлением о приеме и чеком.