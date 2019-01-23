РИАМО - 23 янв. В 2018 году на Московской железной дороге было реализовано несколько экологических проектов: реконструированы и запущены очистные сооружения, проведены экоакции и благоустройство прилегающих к железной дороге территорий, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Так, состоялся запуск реконструированных очистных сооружений ремонтного локомотивного депо Курск–Сортировочный, которые заработали на полную мощность. Новая система повысила качество очистки поступающих сточных вод», – говорится в сообщении.

Кроме того, в 2018 году проводились работы по реконструкции очистных сооружений на железнодорожной станции «Смоленск–Сортировочный». Это важный объект как с экологической, так и социальной точки зрения, потому что сточные воды на очистку поступают и из жилых кварталов Смоленска. В этом году запланировано завершить строительно-монтажные и провести пусконаладочные работы.

Также в прошлом году прошла ежемесячная экоакция «Ноль негативного воздействия», получившая название «Зеленая пятница». Она позволила сократить потребление электроэнергии более чем на 200 тысяч киловатт-часов и сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 6,4 тонны. В рамках акции произведено озеленение и уборка прилегающих территорий, вывезено свыше 270 тонн отходов.

Железнодорожники также приняли участие в экологических проектах «Зеленая Весна», «Лес Победы» и «Наш лес. Посади дерево» и провели собственные акции, высадив более 45 тысяч деревьев и кустарников.

Экодеятельность Московской железной дороги проходит в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» «Обеспечение экологической безопасности».