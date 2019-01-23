Москвичи vs реагенты: вредны ли противогололедные средства на самом деле

Влияние реагентов на обувь
Из сезона в сезон москвичи жалуются на противогололедные реагенты – начиная от порчи обуви до появления аллергии. Этой зимой многие горожане заметили, что реагентов слишком много – причем не только на улицах, но и в квартирах. По данным пресс-службы ГБУ «Автомобильные дороги», все применяемые в Москве реагенты безопасны. Корреспондент РИАМО попросила экспертов прокомментировать основные жалобы граждан и выяснила, насколько действительно вредны эти вещества для человека и животных, могут ли вызвать аллергию, и как избежать неприятных последствий.
Светлана, 47 лет, косметолог:
«У меня целая коллекция обуви, но каждый год я сталкиваюсь с одной и той же бедой, и это при том, что в основном передвигаюсь на машине. Хотя я обрабатываю обувь защитными средствами, за зимний сезон приходится выкидывать по две пары сапог из-за разводов, которые не удается отчистить.
От моей любимой замшевой обуви вообще пришлось отказаться. Какой цвет кожи ни выбери – следы реагентов будут заметны, это касается даже светлых сапог. Иногда при покупке дорогих моделей меня останавливает именно наличие на улицах реагента.
Раньше я думала, что модели на каблуке, платформе или толстой подошве помогут избежать этой проблемы, но и это не сработало – все равно остаются белесые подтеки. Единственное спасение – регулярно сдавать обувь в чистку, а это немаленькие расходы».
Максим Короткевич, товаровед по экспертизе обуви:
«Зимой около 20% клиентов обращаются из-за того, что на их ботинках высыхает размоченный реагент, и обувь портится. Под удар попадают не только кожа и замша, но и кожзам. Единственный «неубиваемый» вариант, пожалуй – резиновые сапоги.
При этом магазины зачастую отказывают в возврате денег за испорченную реагентами обувь. Вернуть обувь в прежний вид после воздействия столь агрессивной среды, увы, не получится, потому что происходит вздутие материала, и тут даже самый опытный специалист не поможет.
Можно предотвратить ее порчу, пропитывая водоотталкивающими средствами и кремами, а также давая просохнуть перед каждым выходом на улицу. Кроме того, по возвращении домой обувь рекомендуется протереть влажной губкой, чтобы не осталось следов».
Пресс-служба ГБУ «Автомобильные дороги» департамента ЖКХиБ Москвы:
«Противогололедные материалы закуплены в достаточном объеме, в соответствии с необходимой нормативной потребностью, чтобы в течение всего зимнего сезона предупреждать и удалять снеговые образования и наледь».
По данным пресс-службы, в Москве используют нескольких типов противогололедных материалов (ПГМ). Проезжую часть обрабатывают жидкими материалами (на основе хлористого кальция и натрия), твердыми (на основе композиции хлористого кальция с хлоридами натрия и калия) и комбинированными. Для тротуаров, пешеходных зон и дворов используют реагенты на основе мраморного щебня и формиата натрия (соль муравьиной кислоты), а также фрикционные материалы (щебень).
Вызывают ли реагенты аллергию
Ксения, 28 лет, юрист:
«Уже второй год подряд у моей четырехлетней дочери зимой начинается непонятная аллергия, она постоянно чихает, у нее слезятся глаза. Раньше ничего подобного мы с мужем не замечали. Стали думать, может съела что-то не то, или это реакция на пыль…
Подруга рассказала, что такое может начаться из-за воздействия реагентов – ребенок может ими надышаться на улице. Я обратила внимание, что этой зимой по дорогам разбросано просто аномальное количество этой химии. Как водить ребенка на прогулку в такой ситуации? Обратились к врачу, но нам сказали, что реагент не может спровоцировать аллергическую реакцию. Вот думаю, на кого жаловаться – на врачей или коммунальщиков».
Валентина Ярцева, врач-аллерголог:
«Бытует мнение, что реагенты могут стать причиной аллергии. Однако перечисленные выше симптомы не всегда свидетельствуют о ее наличии, скорее, просто о раздражении слизистой.
Как показывают исследования, реагенты не выделяют опасных испарений, способных навредить человеку, и относятся к малоопасным веществам. По крайней мере, мне не доводилось сталкиваться с подобным.
Зимой москвичи часто страдают от сухости слизистых, которую провоцирует сухость воздуха в помещениях. Чтобы избежать этого, достаточно проветривать квартиру и установить увлажнители».
Пресс-служба ГБУ «Автомобильные дороги» столичного департамента ЖКХиБ:
«Допускаемые к применению на объектах дорожного хозяйства города Москвы противогололедные материалы проходят предварительную оценку воздействия на здоровье граждан и экологическую обстановку в городе, на состояние компонентов окружающей среды, включая растения, почву, водные объекты, на состояние объектов дорожного хозяйства и связанных с ними гидротехнических и других коммуникаций.
Тот факт, что используемые в столице противогололедные материалы совершенно безопасны для экологии и человека, подтверждается ежегодными пробами поверхностных и грунтовых вод, почвы и зеленых насаждений. Всего за сезон делается около 2 тысяч проб».
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Страдают ли из-за реагентов питомцы
Павел, 29 лет, переводчик:
«Мой лабрадор по кличке Брюс во время прогулок постоянно обжигает лапы из-за реагентов. Из года в год одно и то же! Когда пес ступает на реагент – это всегда заметно: от боли он начинает подпрыгивать на месте. Есть специальная обувь для животных, но далеко не каждая собака готова ее носить. Мои знакомые собаководы тоже постоянно сталкиваются с такой бедой.
Однажды Брюс не только обжегся, но и надышался реагентами, пока бегал и обнюхивал снег. После этого его долго тошнило. Ветеринар сказал, что это влияние реагентов и посоветовал мне тщательно мыть обувь после прогулок, так как собака может утащить ботинок, облизать его и отравиться».
Андрей Авдеев, ветеринар:
«Животные действительно подвержены такой опасности. Если реагент попадет в желудочно-кишечный тракт питомца, то могут проявиться симптомы отравления. Насколько плохо будет чувствовать себя животное, зависит от количества веществ, попавших в организм. Из симптомов, указывающих на отравление реагентом, - отек морды, обильные выделения на слизистых и тошнота.
Поэтому за псом нужно очень тщательно следить во время прогулок. Если собака все же пробежалась по дороге, где рассыпаны реагенты, нужно провести ее по участку, где лежит чистый снег. Кроме того, после прогулки реагент может остаться на теле животного, что тоже небезопасно. Необходимо мыть собаке лапы и живот специальным антибактериальным шампунем. При первых же симптомах отравления следует сразу обратиться к ветеринару.
Что касается специальной обуви, то она действительно подходит не всем, тем более, ее не рекомендуется носить щенкам в период роста. Подобрать максимально комфортные ботинки поможет продавец зоомагазина».
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Откуда дома горсти реагента
Валентина, район Ростокино, пенсионер:
«Заметила, что этой зимой у нас во дворах рассыпают чрезмерное количество реагентов – аж скрипит под обувью! И все это заносится в квартиру, хотя и стараешься как следует отряхнуть ноги, заходя в подъезд.
Я каждую неделю делаю влажную уборку в квартире и в общем коридоре – и регулярно выметаю целые горсти реагентов. На придверном коврике, на полу в коридоре постоянно скапливаются крупные куски реагента – непонятно, то ли это соль, то ли гранитная крошка. Естественно, они попадают в комнаты. Хорошо, что у меня нет маленьких детей или питомцев, но я уже стала опасаться за комнатные растения!».
Пресс-служба ГБУ «Автомобильные дороги» департамента ЖКХиБ Москвы:
«Крупные частицы реагентов – не что иное, как мраморная крошка. Она входит в состав некоторых противогололедных материалов, которые используются для обработки пешеходных зон и тротуаров», - пояснили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, мраморная крошка безопасна, и при этом не наносит вред городским системам водостока, в отличие, например, от песка.
При этом количество используемых в городе реагентов зависит от погодных условий: температуры и количества осадков. «Если материал будет израсходован не весь, он останется на территории специальных баз до следующего зимнего сезона», - отметили в пресс-службе.
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