Москвичи vs реагенты: вредны ли противогололедные средства на самом деле

Из сезона в сезон москвичи жалуются на противогололедные реагенты – начиная от порчи обуви до появления аллергии. Этой зимой многие горожане заметили, что реагентов слишком много – причем не только на улицах, но и в квартирах. По данным пресс-службы ГБУ «Автомобильные дороги», все применяемые в Москве реагенты безопасны. Корреспондент РИАМО попросила экспертов прокомментировать основные жалобы граждан и выяснила, насколько действительно вредны эти вещества для человека и животных, могут ли вызвать аллергию, и как избежать неприятных последствий.

Светлана, 47 лет, косметолог:

«У меня целая коллекция обуви, но каждый год я сталкиваюсь с одной и той же бедой, и это при том, что в основном передвигаюсь на машине. Хотя я обрабатываю обувь защитными средствами, за зимний сезон приходится выкидывать по две пары сапог из-за разводов, которые не удается отчистить.

От моей любимой замшевой обуви вообще пришлось отказаться. Какой цвет кожи ни выбери – следы реагентов будут заметны, это касается даже светлых сапог. Иногда при покупке дорогих моделей меня останавливает именно наличие на улицах реагента.

Раньше я думала, что модели на каблуке, платформе или толстой подошве помогут избежать этой проблемы, но и это не сработало – все равно остаются белесые подтеки. Единственное спасение – регулярно сдавать обувь в чистку, а это немаленькие расходы».

Максим Короткевич, товаровед по экспертизе обуви:

«Зимой около 20% клиентов обращаются из-за того, что на их ботинках высыхает размоченный реагент, и обувь портится. Под удар попадают не только кожа и замша, но и кожзам. Единственный «неубиваемый» вариант, пожалуй – резиновые сапоги.

При этом магазины зачастую отказывают в возврате денег за испорченную реагентами обувь. Вернуть обувь в прежний вид после воздействия столь агрессивной среды, увы, не получится, потому что происходит вздутие материала, и тут даже самый опытный специалист не поможет.

Можно предотвратить ее порчу, пропитывая водоотталкивающими средствами и кремами, а также давая просохнуть перед каждым выходом на улицу. Кроме того, по возвращении домой обувь рекомендуется протереть влажной губкой, чтобы не осталось следов».

Пресс-служба ГБУ «Автомобильные дороги» департамента ЖКХиБ Москвы:

«Противогололедные материалы закуплены в достаточном объеме, в соответствии с необходимой нормативной потребностью, чтобы в течение всего зимнего сезона предупреждать и удалять снеговые образования и наледь».

По данным пресс-службы, в Москве используют нескольких типов противогололедных материалов (ПГМ). Проезжую часть обрабатывают жидкими материалами (на основе хлористого кальция и натрия), твердыми (на основе композиции хлористого кальция с хлоридами натрия и калия) и комбинированными. Для тротуаров, пешеходных зон и дворов используют реагенты на основе мраморного щебня и формиата натрия (соль муравьиной кислоты), а также фрикционные материалы (щебень).

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