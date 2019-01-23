РИАМО – 23 янв. Глава Одинцовского района Андрей Иванов поручил управлению ЖКХ выработать системный подход по уборке снега на парковках, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского муниципального района.

В среду под руководством Иванова состоялась еженедельная планерка с руководителями городских и сельских поселений. На ней обсудили уборку дворовых территорий муниципалитета от снега.

«Жалоб значительно меньше, чем в прошлом году, но вопросы есть. Например, многие жалуются на снег между машинами, из-за которого те не могут выехать. Нужно выработать системный подход, обсуждать эту концепцию с жителями. За четыре с половиной года должны были научиться убирать снег и в Трехгорке, и микрорайоне №5. Когда вы показываете вычищенную до асфальта дорогу, то важно не только то, что это было сделано, но и в какие сроки», – сказал Иванов.

Он добавил, что это касается и навалов снега. Население беспокоят многие точки, особенно в Одинцове. Их не устраивает качество уборки. Нужно либо перестроить работу, либо добавить людей и технику на проблемные участки.

«Поручаю управлению ЖКХ с городом разобраться со снежными навалами и уборкой парковочных мест», – подчеркнул Андрей Иванов.

В Одинцовском районе уборку снега в текущем году осуществляли 217 единиц техники и более 1,1 тысячи человек. Внутриквартальные проезды, парки, общественные пространства, детские площадки убираются силами муниципальных бюджетных учреждений или подрядных организаций.

Поддержанием территорий в порядке занимаются 167 специальных машин и 489 человек. В ведении управляющих компаний находятся пять метров от фасадов многоквартирных домов. Суммарно эти участки чистят 656 людей и 50 единиц техники.

«В уборке города Одинцово задействовано 63 машины и 509 человек», – отметил заместитель руководителя администрации района Михаил Коротаев.

Он также добавил, что в Одинцовском районе с начала текущего года было вывезено более 29,2 тысячи кубических метров снега.