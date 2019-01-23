РИАМО – 23 янв. В России 27 января будут вспоминать жертв блокадного Ленинграда, в Подмосковье юные участники движения «Волонтеры Победы» будут раздавать прохожим информационные буклеты, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«В текущем году исполняется 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда. В 19 муниципалитетах Московской области 27 января более 650 молодых людей в военной форме – участников движения «Волонтеры Победы» из Подмосковья, под сопровождение музыки военных лет, будут раздавать прохожим информационные листовки с фактами о блокаде и ту самую дневную норму продовольствия ленинградца – 125 граммов хлеба», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, будут организованы показы фильмов для молодежи.

«Таким образом «Волонтеры Победы» Московской области объединят поколения, чтобы почтить память героев. Неравнодушные ребята посетят жителей блокадного Ленинграда, которые сейчас проживают в регионе, проведут интерактивные тематические уроки в общеобразовательных учреждениях», – заявила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Она дополнила, что молодые люди намерены напомнить жителям Подмосковья о боли и страдании, мужестве и самоотверженности наших соотечественников, предотвратить повсеместное искажение истории и развить в молодежи желание изучать и помнить историю родной страны.

«Акция «Блокада Ленинграда глазами молодежи Подмосковья» зародилась в муниципальном формате 5 лет назад. Тогда с активистами из города Электроугли мы организовали театрализованное представление и раздавали хлеб на улицах города, чтобы привлечь внимание горожан к важной памятной дате. В других муниципалитетах активисты также не первый год организуют множество мероприятий, посвященных освобождению Ленинграда от блокады», – подчеркнула Плещева.

Благодаря поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области акция «Блокада Ленинграда глазами молодежи Подмосковья» второй год проходит в региональном формате.

«Мы все считаем, что блокада Ленинграда – это одна из наиболее страшных и трагичных вех отечественной истории, а также один из самых ярких примеров мужества нашего народа», – сказал председатель регионального штаба ВОД «Волонтеры Победы» в Московской области Александр Печенегин.

Акция «Блокадный Ленинград глазами молодежи Подмосковья» пройдет в городских округах Павловский Посад, Звездный городок, Лобня, Шатура, Подольск, Ступино, Орехово-Зуево, Серпухов, Фрязино, Луховицы, Дмитровский, Дзержинский, Наро-Фоминский, Зарайск, Чехов, а также в поселке Кратово Раменского района, поселке Монино городского округа Щелково, поселении Электроугли Богородского городского округа и в Пушкинском районе. Чтобы принять участие в акции в своем муниципалитете, необходимо связаться с волонтерами Победы Московской области в социальных сетях: https://vk.com/vpobeda_50.