РИАМО - 23 янв. Управляющая компания по предписанию Госжилинспекции Подмосковья отремонтировала отопительную систему многоквартирного дома в городском округе Ступино, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В Госжилинспекцию обратились жильцы дома №60 по улице Андропова по вопросу нарушения правил предоставления коммунальной услуги «теплоснабжение»: в их квартирах не работало отопление.

«Обращаемся с жалобой на бездействие МУП «ПТО ЖКХ» Ступина. В связи с неработающими батареями отопления в квартирах мы написали в адрес УК заявление о нарушении нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Реакции на обращение не последовало. На основании данного факта просим обязать организацию устранить допущенные нарушения и привлечь виновных лиц к ответственности», – говорилось в обращении жителей.

Инспекторы провели выездную проверку, в ходе которой были выявлены факты неисправного состояния отопительной системы в тамбуре подъезда №3: прибор отопления не нагревался, на лестничной клетке между 4 и 3 этажами была нарушена герметичность соединения стояка и радиатора, а около мусоропровода сам отопительный прибор отсутствовал вовсе, так же, как и между 3 и 2 этажами.

В квартирах температура стояка системы отопления составляла +38,5 °C при наружной температуре воздуха -3 °C. Кроме того, зафиксировали наличие неисправностей остекления на лестничной клетке подъезда №3: между 9 и 8, 8 и 7, 6 и 5 этажами отсутствовала вторая рама.

«По результатам данной проверки УК было выдано предписание на восстановление исправного состояния отопительной системы в подъезде, температурного режима подачи теплоносителя в системе отопления жилого отапливаемого помещения, а также целостности остекления на лестничной клетке подъезда №3», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Против ответственного должностного лица МУП «ПТО ЖКХ» из Ступина возбудили административное дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии». Его оштрафовали на 25 тысяч рублей.

На момент проведения контрольной проверки исполнения предписания работы по устранению выявленных нарушений были выполнены в полном объеме в установленные сроки.

«Тем не менее, если бы организация самостоятельно и своевременно предприняла необходимые меры по устранению перечисленных нарушений, не дожидаясь нашей проверки, возбуждения административного производства и наложения штрафных санкций удалось бы избежать», – отметил Соков.