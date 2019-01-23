РИАМО - 23 янв. На строящейся скоростной автодороге М-11 «Москва – Санкт-Петербург» за последние три года прирост трафика ежегодно превышал 10%, магистраль обладает большим потенциалом для дальнейшего увеличения загрузки, говорится в сообщении пресс-службы ГК «Автодор».

«По данным за 2018 год, только по головному ее участку (трассы «Москва – Санкт-Петербург» – ред.) по направлению из Москвы проехало более 7,4 миллиона автомобилей. А после завершения ее строительства в текущем году интенсивность движения вырастет еще больше, потому что в последние три года ежегодный прирост трафика на трассе превышал 10%», – говорится в сообщении.

В целом, интенсивность движения на платных участках скоростных дорог России за три года – с 2016-й по 2018-й – выросла на 64%. Так, трафик рос на платных участках дорог М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург», находящихся в доверительном управлении госкомпании «Автодор».

В 2016 году было зафиксировано 70,3 миллиона проездов, то в 2018-м – уже 110,7 миллиона. Только за 2018 год интенсивность выросла на 21,7%.

Самой востребованной трассой «Автодора» стала автомобильная дорога М-4 «Дон», на нее приходится примерно 85% всего количества проезжающих автомобилей. Это объясняется в том числе наибольшей протяженностью платных участков, которая по состоянию на конец 2018 года превышает 560 километров. Кроме того, это направление востребовано: М-4 является вертикальной транспортной «осью» страны, соединяющей центр России с южными регионами и имеющей важное значение для развития экономики и туризма.