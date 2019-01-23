РИАМО - 23 янв. На Южнопортовой улице в Москве автобус сбил пешехода, от полученных травм он скончался на месте, по данному факту полиция начала проверку, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

«В 14:10 на Южнопортовой улице в районе дома №16 рейсовый автобус совершил наезд на пешехода. В результате пешеход от полученных травм скончался на месте», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте происшествия находятся сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства случившегося.