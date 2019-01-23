РИАМО - 23 янв. В Московской городской думе, издательстве «Просвещение» и офисе Mail.ru Group организуют бесплатные экскурсии для учащихся в честь Дня российского студенчества, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В эту пятницу, 25 января, для студентов проведут бесплатные экскурсии в Московской городской думе, издательстве «Просвещение» и офисе Mail.ru Group. Участники смогут больше узнать об этих организациях, понаблюдать за рабочим процессом и пообщаться с представителями разных профессий», – говорится в сообщении.

Так, в Мосгордуме посетители узнают, как устроены заседания городского парламента, для чего нужна звуконепроницаемая смотровая площадка, им расскажут о комиссиях и процессе голосования. Здесь пройдет две экскурсии – начало в 12:00 и 13:30. Те, кто не сможет принять в них участие, смогут подать заявку на посещение Мосгордумы после 25 января.

В одной из крупнейших технологических компаний России Mail.ru Group студентам покажут, как проходит рабочий день сотрудников штаб-квартиры, где можно устроить мозговой штурм, а где расслабиться. Кроме того, гости побывают в той части офиса, из которой открывается потрясающий вид на столицу.

В издательстве «Просвещение» студентов познакомят с историей развития книгопечатания, расскажут, как устроена работа в редакции. Пригласительные билеты на экскурсии в Mail.ru Group и «Просвещение» распространяют в вузах.

«Посетить офисы, о которых раньше только слышал, и увидеть рабочий процесс изнутри, думаю, такая возможность будет интересна каждому», – рассказал член Регионального совета АСО Москвы, руководитель федерального проекта «Корпус общественных наблюдателей» РСМ по Москве и Московской области Станислав Шагаров.

В общегородском масштабе День студента проводится впервые. Всего праздничные мероприятия пройдут на 32 площадках в нескольких округах столицы, в них могут принять участие порядка 60 тысяч учащихся московских вузов.

Программу мероприятий и площадки для их проведения предложили лидеры студенческих клубов и объединений. Гостей ждут увлекательные квесты, флешмобы, стендапы, рэп-баттлы, встречи со знаменитостями, спортивные занятия и познавательные экскурсии. Кроме того, в этот день в 18 столичных парках студенты очных отделений вузов Москвы и Татьяны смогут бесплатно посетить катки.

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