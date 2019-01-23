РИАМО - 23 янв. Предприятия сельскохозяйственной отрасли Подмосковья могут использовать в своем развитии опыт голландских предпринимателей, так, зарубежные партнеры предложили свои услуги в формировании роботизированных инновационных молочных ферм, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин по поручению губернатора Московской области провел ряд встреч в ходе двухдневного визита в Нидерланды с голландскими предпринимателями.

«Обговорили с голландскими партнерами организацию обмена опытом в создании современных предприятий и поддержке существующих. Коллеги предложили свои услуги в формировании роботизированных инновационных молочных ферм и повышения производительности уже созданных путем внедрения передовых технологий. Обсудили возможности развития сотрудничества с подмосковными фермерами по утилизации навоза», – отметил Разин.

По его словам, в Нидерландах на каждом производстве большое внимание уделяется вопросам правильной утилизации и переработки отходов. Также ряд предприятий использует биоустановки для производства электроэнергии и тепла для своих нужд.

Также министр обсудил с зарубежными бизнесменами тему экспорта.

«Нидерланды являются одними из лидеров по экспорту продукции АПК, в том числе овощей, сухого молока, сыра и цветов. Их предложения и идеи полезны для формирования эффективной системы стимулирования экспорта подмосковной сельскохозяйственной продукции и продовольствия с целью поддержания уровня конкурентоспособности», – уточнил Разин.

Глава Минсельхозпрода области ознакомил коллег с мерами поддержки в регионе и обговорил подробности реализации совместных проектов на территории Подмосковья.

Кроме того, в декабре 2018 года прошла встреча губернатора Московской области Андрея Воробьева с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Нидерландов в России и представителями голландского бизнеса. В рамках беседы были представлены передовые технологии в тепличном хозяйстве и животноводстве, а также современные технологии по переработке отходов.

Разин подчеркнул, что в ходе визита удалось познакомиться с результатами внедрения данных технологий на предприятиях Нидерландов Lely, ТСТ-Agro, Gakon и с деятельностью заводов, где они производятся.

«Страна славится не только тюльпанами и сыром, но и передовыми технологиями и посещение этих предприятий – возможность ознакомиться с практиками, договориться о применении их аграриями Подмосковья», – дополнил он.

В стране расположены более 10 тысяч гектаров овощных, цветочных, ягодных теплиц. Поголовье коров составляет 1,5 миллиона, общее поголовье КРС – 4 миллиона. Фермы на 100–500 голов расположены в каждой деревне.