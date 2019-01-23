РИАМО - 23 янв. Власти Москвы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию средней общеобразовательной школы на 550 учащихся на северо-западе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Школа расположена по адресу: улица Твардовского, дом 12а (район Строгино, СЗАО).

«Для жителей района это долгожданное событие, так как действующая школа уже давно не вмещает учащихся, дети были вынуждены учиться в две смены. Новая четырехэтажная школа полностью укомплектована мебелью и оборудована всем необходимым для обучения детей с учетом современных требований», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В здании имеется актовый зал с видеопроектором, спортивный зал оснащен оборудованием для занятий спортивной гимнастикой. На прилегающей территории оборудована спортплощадка для мини-футбола и баскетбола, обустроено место для проведения торжественных линеек и отдыха.

Строительство велось за счет городского бюджета.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социальных объектах. К проверкам школы в Строгино привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил Антосенко.