РИАМО - 23 янв. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) подарит 20 билетов на фестиваль «Первозданная Россия», который проходит в Центральном доме художника в столице с 18 января по 17 февраля.

Розыгрыши проходят в группе «РИАМО в Подмосковье» в «ВКонтакте» и в аккаунте riamo.ru в Instagram.

Так, подписчикам группы РИАМО в «ВКонтакте» для получения билетов нужно также подписаться на группу фестиваля «Первозданная Россия» в соцсети и сделать репост сообщения о розыгрыше билетов из группы РИАМО.

Подписчикам аккаунта РИАМО в Instagram нужно аналогично подписаться на аккаунт фестиваля в этой соцсети, поставить лайк к посту с розыгрышем билетов у РИАМО и отметить друга, с которым подписчик собирается пойти на «Первозданную Россию».

Пятерых победителей в каждой соцсети определят случайным образом 31 января. Каждый получит по паре билетов, воспользоваться которыми можно в любой день выставки до 17 февраля.

Редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные только конкурсными репостами.

В Центральном доме художника в столице с 18 января по 17 февраля в шестой раз проходит Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия». Он организован при поддержке Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, министерства культуры РФ, министерства природных ресурсов и экологии России, Федерального агентства по туризму. Фестиваль проводится с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.

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