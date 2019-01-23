РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 янв. В Подольске возбудили уголовное дело в отношении директора организации, обслуживающей газовое оборудование, его обвиняют за непринятие мер по надлежащему оказанию услуг, сообщается на сайте Госжилинспекции Московской области.

В территориальный отдел Госжилинспекции в Подольске поступило обращение на нарушения в домах №№1 и 3 по улице Рожкова в микрорайоне Климовск. В ходе внеплановой проверки инспекторы зафиксировали факт отсутствия тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, что свидетельствовало о неисправности внутриквартирного газового оборудования. В такой ситуации организация ООО «Ренал плюс», обслуживающая внутриквартирное газовое оборудование в данных домах, должна была приостановить подачу газа до устранения неисправности.

«Материалы проверки были направлены в Подольскую городскую прокуратуру, которая сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении директора данной организации за непринятие мер по надлежащему оказанию услуг и выполнению работ в области содержания и технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования. Ход и результаты расследования на данный момент находятся на рассмотрении в городской прокуратуре. В случае признания вины, нарушителю грозят штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 360 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет», – говорится в сообщении.

Также по результатам проверки ООО «Ренал плюс» оштрафовали на 40 тысяч рублей, а ответственное должностное лицо данной организации – на 5 тысяч рублей.

«Подобные нарушения влекут за собой угрозу жизни и здоровью людей при возникновении утечки газа. Однако, несмотря на это, специализированная организация, выполняющая работы и оказывающая услуги в области обеспечения безопасного использования и содержания внутриквартирного газового оборудования, предусмотренных законодательством мер не приняла, чем поставила под угрозу жизнь и здоровье жителей вышеуказанных домов», – отметил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Он добавил, что данные нарушения были оперативно устранены. На сегодняшний день дымоход и вентиляционные каналы работают в штатном режиме, а здоровью и безопасности жителей больше ничего не угрожает.