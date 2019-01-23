РИАМО - 23 янв. В некоторых городских автобусах и электробусах в Москве включили кнопки адресного открытия дверей, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгортранса».
«Многие ждали (особенно @slowlycookie). И вот. Постепенно включаем на автобусах и электробусах кнопки адресного открытия дверей. Зачем? Зимой – сохраним в салоне тепло, летом – прохладу. Как это работает? Все просто. Нажми на кнопку – получишь результат», – говорится в сообщении.
Кнопки адресного открытия дверей позволяют пассажирам самостоятельно открывать двери на остановках по мере необходимости. Кнопки с горящим индикатором расположены внутри и снаружи салона на дверях автобусов или электробусов.
Ранее кнопки открытия дверей заработали в столичном метрополитене на Филевской линии в поездах «Москва».
Многие ждали (особенно @slowlycookie). И вот. Постепенно включаем на автобусах и электробусах кнопки адресного открытия дверей. Зачем? Зимой – сохраним в салоне тепло, летом – прохладу. Как это работает? Всё просто. Нажми на кнопку – получишь результат 😏 pic.twitter.com/c577Ycq9RK— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 23 января 2019 г.
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