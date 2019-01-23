РИАМО - 23 янв. В некоторых городских автобусах и электробусах в Москве включили кнопки адресного открытия дверей, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгортранса».

«Многие ждали (особенно @slowlycookie). И вот. Постепенно включаем на автобусах и электробусах кнопки адресного открытия дверей. Зачем? Зимой – сохраним в салоне тепло, летом – прохладу. Как это работает? Все просто. Нажми на кнопку – получишь результат», – говорится в сообщении.

Кнопки адресного открытия дверей позволяют пассажирам самостоятельно открывать двери на остановках по мере необходимости. Кнопки с горящим индикатором расположены внутри и снаружи салона на дверях автобусов или электробусов.

Ранее кнопки открытия дверей заработали в столичном метрополитене на Филевской линии в поездах «Москва».