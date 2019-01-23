РИАМО - 23 янв. Жители блокадного Ленинграда и участники обороны Ленинграда, проживающие в Подмосковье, получат выплаты в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда, в муниципалитетах Московской области также пройдут торжественные мероприятия и вручение памятных знаков, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.

«В преддверии 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков участники Великой Отечественной войны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат единовременную выплату из областного бюджета в размере 3 тысячи рублей и дополнительно 7 тысяч рублей из бюджета города Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

В муниципалитетах Подмосковья пройдут торжественные мероприятия и вручения памятных знаков «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», которые правительство Санкт-Петербурга передало Московской области.

В Домодедове 30 января пройдет областное мероприятие, посвященное 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков.

Ленинград был окончательно освобожден от вражеской блокады 27 января 1944 года. Ежегодно в январе петербуржцы отдают дань всем, кто пережил эти страшные дни и ночи, кто с оружием в руках защищал Ленинград, кто трудился на заводах осажденного города, всем, кто ценой своей жизни отстоял Ленинград.