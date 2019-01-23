РИАМО – 23 янв. Сотрудники управляющей компании ООО «ЭКЖФ «Ивантеевка» по требованию Госжилинспекции Подмосковья навели чистоту и порядок в многоквартирном доме по адресу: улица Новоселки, дом №2, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жительница многоквартирного дома сообщила о том, что их подъезд содержится ненадлежащим образом, уборка своевременно не производится. Инспекторы осуществили выездную проверку, чтобы защитить право жителя на комфортное и безопасное проживание.

«В ходе проведения внеплановой проверки факты, о которых сообщила жительница, подтвердились. Зафиксированы многочисленные нарушения окрасочного слоя на стенах и потолках в подъезде, частичное разрушение декоративных плиток в лифтовом холле, складирование бытовых предметов и мусор в местах общего пользования», – говорится в сообщении.

Жилищные инспекторы по результатам проверки выдали предписание в адрес управляющей организации ООО «ЭКЖФ «Ивантеевка» об устранении всех выявленных нарушений. В МКД необходимо провести ремонтные работы в рамках текущего ремонта общедомового имущества, ликвидировать захламление приквартирных площадок.

По словам руководителя Госжилинспекции Московской области Вадима Сокова, проверка исполнения предписания показала, что управляющая организация устранила нарушения в содержании многоквартирного дома в полном объеме.

«Хочу напомнить всем УК Подмосковья, что содержать вверенные вам в управление МКД – ваша прямая обязанность. Не стоит дожидаться, когда жители начнут обращаться в надзорные органы, достаточно просто добросовестно исполнять свою работу», – прокомментировал Соков.