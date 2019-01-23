РИАМО - 23 янв. В столице спасли заснувшего на водоеме рыбака, замерзшего мужчину госпитализировали в больницу, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы.

«В Бутаковском заливе Химкинского водохранилища был спасен утром рыбак, заснувший и замерзший на водоеме. Спасатели Московской городской поисково-спасательной станции «Левобережная» провели спасательную операцию», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время рыбак госпитализирован в столичную больницу.