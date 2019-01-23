РИАМО - 23 янв. В Московской области прорабатывается вопрос строительства ФОКов с крытыми катками на условиях государственно-частного партнерства, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«Министерством инвестиций и инноваций Московской области прорабатывается вопрос по созданию сети физкультурно-оздоровительных комплексов с крытыми катками в муниципалитетах Подмосковья на условиях государственно-частного партнерства. Подобраны соответствующие земельные участки под возможное строительство ФОКов», – говорится в сообщении.

По словам министра физической культуры и спорта Подмосковья Романа Терюшкова, спрос на хоккей в регионе растет, поэтому нужна качественная инфраструктура. Было принято решение привлекать частных инвесторов при формировании сети ледовых арен в регионе.

«Сейчас эти вопросы в проработке. Предварительно подобраны земельные участки, определены локации. Это Волоколамский, Ленинский, Одинцовский, Пушкинский, Раменский, Сергиево-Посадский районы, городские округа Серпухов, Люберцы, Клин, Балашиха, Дубна, Звенигород, Кашира, Королев, Красногорск, Мытищи и Подольск», – сказал Терюшков.

Он также добавил, что в регионе уже многое сделано для популяризации хоккея.

«Хоккей – один из самых популярных видов спорта в Московской области. Мы развиваем это направление: организуем профессиональные и любительские турниры для разных возрастов. Это и Ночная хоккейная лига, и серия детских турниров, которые носят имена знаменитых хоккеистов – Юрия Ляпкина, Валерия Каменского, Виктора Шалимова и других. В 2018 году мы провели первый кубок Александра Овечкина», – уточнил министр.