РИАМО - 23 янв. Первая партия форменных курток для водительского состава «Мострансавто» уже поступила в филиалы предприятия, всего компания закупила более 9 тысяч комплектов — куртка с капюшоном и отстегивающимся жилетом, говорится в сообщении пресс-службы «Мострансавто».

«При разработке верхней одежды специалисты предприятия особое внимание уделяли вопросам функциональности и надежности. Новая зимняя одежда защитит водителей при неблагоприятных погодных условиях, комплекты изготовлены из качественных современных материалов, устойчивы к разрывам. Куртка обладает водоотталкивающим эффектом, при этом поддерживает комфортную температуру тела и не сковывает движения», — говорится в сообщении.

Новая форма дисциплинирует самих работников и формирует у жителей и гостей Подмосковья положительное впечатление о перевозчике.

Размерный ряд представлен разными вариантами, согласно типовым мужским и женским фигурам. Фасон – прямой, для женщин – удлиненный. Внутри куртки есть поясной шнурок, что позволяет самостоятельно отрегулировать силуэт.

Форменная одежда с вышитым логотипом предприятия выполнена в корпоративных цветах «Мострансавто» (в желтом и сером), имеет световозвращающие полосы.