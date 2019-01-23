РИАМО – 23 янв. Главу полиции подмосковного Чехова и четверых его подчиненных задержали по подозрению в коррупционных и иных преступлениях, сообщает «Интерфакс».

«Начальник отдела МВД по городскому округу Чехов и четверо его подчиненных задержаны. Их подозревают в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и улик», – говорится в сообщении.

Задержание проводили сотрудники спецслужб и полиции. В настоящее время в кабинете и доме начальника полиции Чехова ведутся обыски. Также оперативники проводят обыски и у его заместителя.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Согласно данным сайта ОМВД по городскому округу Чехов, главой местного отдела полиции является полковник Андрей Большаков.

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