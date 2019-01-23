РИАМО – 23 янв. Управляющая организация «Жилсервис» выплатила штраф в размере 20 тысяч рублей за несанкционированную слесарную мастерскую в подвале многоквартирного дома №2 на улице Горького в городском округе Фрязино, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

В адрес Госжилинспекции Подмосковья поступило обращение от жительницы вышеуказанного дома. Она сообщила, что УК ООО «Жилсервис» использует общедомовое имущество, подвальное помещение в собственных целях, не согласовав данное решение с собственниками помещений. В ходе внеплановой проверки инспекторы установили, что в подвале сотрудниками УК оборудована и активно используется слесарная мастерская.

«Управляющая компания незамедлительно получила в свой адрес предписание об освобождении подвального помещения, либо предоставлении протокола общего собрания собственников многоквартирного дома, в котором было бы документально разрешено УК использование подвала в личных нуждах», – сообщил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

В отношении УК возбудили административное производство по статье «Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». УК выплатила административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Контрольная проверка исполнения предписания областной Госжилинспекции показала, что предписанные УК мероприятия были исполнены в установленные сроки. Слесарная мастерская была закрыта по причине не предоставления протокола общего собрания собственников.