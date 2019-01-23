РИАМО - 23 янв. Формирование нового состава Общественной палаты Москвы началось в городе, в состав палаты нового созыва войдут 45 человек, сообщается на сайте Общественной палаты столицы.

«В столице началось формирование III созыва Общественной палаты города Москвы. До 11 февраля 2019 года столичные некоммерческие организации смогут выдвинуть свои кандидатуры (в соответствии с законом №34 «Об Общественной палате города Москвы»). В здании Общественной палаты в Успенском переулке уже ведется прием заявок от кандидатов в новый состав палаты», — говорится в сообщении.

Все кандидаты, которые подают документы, должны быть выдвинуты некоммерческими организациями, зарегистрированными на территории столицы, на основании заявления от НКО.

Всего в состав Общественной палаты нового созыва войдут 45 человек. До окончания срока работы Общественной палаты II созыва осталось чуть больше двух месяцев – ее полномочия истекают в апреле этого года.

Общественная палата Москвы второго созыва работает с 11 апреля 2016 года. В палате работают 14 постоянных комиссий по вопросам ЖКХ, экологии, образования, здравоохранения, общественному контролю и другим. Почти за 3 года работы палаты нынешнего созыва было проведено около 500 заседаний, круглых столов, общественных обсуждений, открытых дискуссий и конференций, которые объединили больше 10 тысяч человек.