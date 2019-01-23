РИАМО - 23 янв. Москомстройинвест одобрил реализацию квартир в двух корпусах жилого комплекса, расположенного на улице Петра Алексеева в Западном округе столицы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям закона о долевом строительстве №214-ФЗ выдано ООО «Специализированный застройщик Глобус Холл» (входит в ГК «Инград»), которое возводит данный проект.

«С момента получения ЗОС застройщик может приступить к продажам квартир по договорам долевого участия (ДДУ) в корпусах №№1 и 2 жилого комплекса с подземной автостоянкой», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В двух корпусах планируется возвести свыше 42 тысяч квадратных метров жилой площади на продажу. Помимо этого, на территории ЖК инвестор создаст социальную и коммерческую инфраструктуру.

Согласно закону о долевом строительстве, ООО «Специализированный застройщик Глобус Холл» необходимо вносить в Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства платеж в размере 1,2% от цены каждого ДДУ в качестве гарантий исполнения обязательств перед дольщиками.

Согласно 214-ФЗ, с 1 января 2017 года застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить ЗОС, так как без предоставления данного документа Росреестр не имеет права регистрировать первый договор долевого участия. В Москве услугу по выдаче ЗОС оказывает Москомстройинвест. Так, в 2018 году комитет выдал 312 заключений о соответствии, годом ранее – 152.